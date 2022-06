Conozca usted cómo ver el partido entre Emiratos Árabes Unidos vs Australia (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE) por el final de las Eliminatorias Asiáticas 2022 rumbo a Qatar 2022, este martes 7 de junio, desde la 1:00 p.m. (hora peruana). Sigue la transmisión y narración del encuentro por las señales de Star Plus y ESPN 2 para toda América Latina. El ganador de este encuentro enfrentará a la Selección Peruana en Doha el próximo 13, por un lugar en el Grupo D del Mundial. Mira las principales incidencias, goles, resumen, crónica y estadísticas por el minuto a minuto de Depor.com. Los ‘Socceroos’ no han faltado a una cita mundialista desde el 2006, por su parte, el conjunto emiratí quiere asistir a la Copa luego de 32 años, tras su participación en Italia 90.

Así formarían Emiratos Árabes Unidos vs Australia:

Emiratos Árabes Unidos: Salmeen; Hamad, Mabkhout, Abdullah, Al-Hashemi, Abbas, Ramadan, Elisa, Ibrahim, Al-Hammadi y Caio Canedo.

Australia: Ryan; Karacic, Wright, Rowles, Davidson, Dougall, Mooy, Mabil, McGree, Goodwin y D’Agostino.

La previa del Emiratos Árabes vs Australia. (Fuente: Socceroos)









