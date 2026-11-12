La selección española medirá fuerzas en un encuentro ante Chequia por la UEFA Nations League 2026, compromiso cubierto por señales televisivas e internacionales en línea. | Crédito: uefa.com / Composición Depor
La selección española medirá fuerzas en un encuentro ante Chequia por la UEFA Nations League 2026, compromiso cubierto por señales televisivas e internacionales en línea. | Crédito: uefa.com / Composición Depor

Este jueves 12 de noviembre, desde el Estadio Letná de Praga (Epet Arena por razones de patrocinio), mira la transmisión del partido España vs. Chequia por la Jornada 5 de la UEFA Nations League 2026-27. La Národní tým está urgida de puntos para evitar el descenso y saldrá por el todo o nada ante la vigente campeona del mundo, que acumula un invicto histórico de más de 40 partidos oficiales y lidera el Grupo C con puntaje perfecto (12 puntos en cuatro jornadas). Un triunfo en Praga dejaría a La Roja de Luis de la Fuente prácticamente listos para sentenciar el primer lugar el domingo 15 ante Inglaterra. A continuación, consulta a qué hora inicia y qué canales van a transmitir Paraguay vs. Nicaragua.

¿A qué hora juega España vs. Chequia hoy por UEFA Nations League 2026-27?

La transmisión del partido España vs. Chequia se podrá ver a partir de las 2:45 p.m. hora de Lima y ET / 1:45 Tiempo del Centro de México / 8:45 p.m. horario peninsular / 11:45 a.m. PT. Aquí te dejo con más horarios en diferentes partes del mundo para que puedas seguir este encuentro entre españoles y checos.

  • Argentina: 4:45 p.m.
  • Brasil: 4:45 p.m.
  • Bolivia: 3:45 p.m.
  • Chile: 4:45 p.m.
  • Ecuador: 2:45 p.m.
  • España: 8:45 p.m.
  • México: 1:45 p.m.
  • Estados Unidos: 2:45 p.m. ET / 11:45 a.m. PT
  • Perú: 2:45 p.m.
  • Paraguay: 4:45 p.m.
  • Uruguay: 4:45 p.m.
  • Venezuela: 3:45 p.m.

¿Qué canal transmite España vs. Chequia EN VIVO por UEFA Nations League 2026-27?

La transmisión del juego de España vs. Chequia por la Jornada 5 de la UEFA Nations League 2026-27 podrás disfrutarla a través de la señal de TVE La 1, RTVE Play, Movistar+ y fuboTV España para seguirlo desde el territorio español.

De otro lado, si te encuentras en Chequia, podrás ver el partido de España vs. Chequia a través de la señal de ČT Sport y OnePlay. En Estados Unidos, la transmisión del enfrentamiento estará a cargo de Fox Soccer Plus, fuboTV, ViX y FOX One.

Estos son todos los canales que vas a tener a disposición para seguir el partido España-Chequia por la Liga de Naciones de la UEFA. Recuerda que también puedes utilizar una VPN para seguir las señales de TVE La 1, FOX Soccer Plus o FOX One en caso quieras seguir el minuto a minuto desde el extranjero.

SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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