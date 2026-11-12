Este jueves 12 de noviembre, desde el Estadio Letná de Praga (Epet Arena por razones de patrocinio), mira la transmisión del partido España vs. Chequia por la Jornada 5 de la UEFA Nations League 2026-27. La Národní tým está urgida de puntos para evitar el descenso y saldrá por el todo o nada ante la vigente campeona del mundo, que acumula un invicto histórico de más de 40 partidos oficiales y lidera el Grupo C con puntaje perfecto (12 puntos en cuatro jornadas). Un triunfo en Praga dejaría a La Roja de Luis de la Fuente prácticamente listos para sentenciar el primer lugar el domingo 15 ante Inglaterra. A continuación, consulta a qué hora inicia y qué canales van a transmitir Paraguay vs. Nicaragua.
¿A qué hora juega España vs. Chequia hoy por UEFA Nations League 2026-27?
La transmisión del partido España vs. Chequia se podrá ver a partir de las 2:45 p.m. hora de Lima y ET / 1:45 Tiempo del Centro de México / 8:45 p.m. horario peninsular / 11:45 a.m. PT. Aquí te dejo con más horarios en diferentes partes del mundo para que puedas seguir este encuentro entre españoles y checos.
- Argentina: 4:45 p.m.
- Brasil: 4:45 p.m.
- Bolivia: 3:45 p.m.
- Chile: 4:45 p.m.
- Ecuador: 2:45 p.m.
- España: 8:45 p.m.
- México: 1:45 p.m.
- Estados Unidos: 2:45 p.m. ET / 11:45 a.m. PT
- Perú: 2:45 p.m.
- Paraguay: 4:45 p.m.
- Uruguay: 4:45 p.m.
- Venezuela: 3:45 p.m.
¿Qué canal transmite España vs. Chequia EN VIVO por UEFA Nations League 2026-27?
La transmisión del juego de España vs. Chequia por la Jornada 5 de la UEFA Nations League 2026-27 podrás disfrutarla a través de la señal de TVE La 1, RTVE Play, Movistar+ y fuboTV España para seguirlo desde el territorio español.
De otro lado, si te encuentras en Chequia, podrás ver el partido de España vs. Chequia a través de la señal de ČT Sport y OnePlay. En Estados Unidos, la transmisión del enfrentamiento estará a cargo de Fox Soccer Plus, fuboTV, ViX y FOX One.
Estos son todos los canales que vas a tener a disposición para seguir el partido España-Chequia por la Liga de Naciones de la UEFA. Recuerda que también puedes utilizar una VPN para seguir las señales de TVE La 1, FOX Soccer Plus o FOX One en caso quieras seguir el minuto a minuto desde el extranjero.