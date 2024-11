Desde el Estadio Centenario, Colombia vs Uruguay juegan EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV por la fecha 11 de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, desde Montevideo. El partido está programado para celebrarse este viernes 15 de noviembre desde las 7:00 p.m. (horario en Perú y Colombia, 9:00 p.m. en Uruguay) y será transmitido en suelo peruano por GOLPERU y su señal de streaming Movistar Play, disponible en Movistar TV. En Colombia se podrá ver por Caracol TV; mientras que en Uruguay por AUF TV, DSports (DIRECTV y DGO), Antel. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV ni Pelota Libre TV, señales piratas. El elenco cafetero buscará sumar su segundo triunfo consecutivo luego de aplastar 4-0 a Chile en la fecha anterior. Recuerda que en Depor te traemos la transmisión del encuentro. No te lo pierdas.

Colombia visita Montevideo para enfrentar a Uruguay. (Selección Colombia)