vs. se enfrentan (EN VIVO | EN DIRECTO) desde el Estadio Monumental de Maturín por la jornada 18 de las . El choque tendrá lugar desde las 6:30 p.m. (horario en Perú, Ecuador y Colombia), con una hora más en Chile, Bolivia y Venezuela; y dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay. Además, podrás seguir la transmisión de Caracol, sumado a RCN y Ditu. En Venezuela, podrás verlo por Televen y TVes.

Venezuela vs. Colombia por Eliminatorias 2026. (Video: Conmebol)
Venezuela vs. Colombia por Eliminatorias 2026. (Video: Conmebol)

SOBRE EL AUTOR

Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.

TAGS RELACIONADOS