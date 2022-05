La denuncia ante FIFA de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) de Chile contra Byron Castillo y la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) ha puesta nuevamente en vilo al mundo del balompié. La entidad sureña recopiló una serie de pruebas que demuestran que el deportista mencionado es colombiano, en lo que trae eco y repercusión en las últimas en el fútbol sudamericano.

Lo cierto es que, en medio de la incertidumbre por conocer cómo se resolverá el asunto, varios personajes vinculados a este deporte se pronunciaron. Uno de ello fue Claudio Borghi, quien dirigió a la ‘Roja’ y es muy querido por los hinchas de Colo Colo, uno de los clubes más importantes del país.

Para el ‘Bichi’ Borghi, si la Federación de Chile posee todas las pruebas suficientes, debe hacer el máximo esfuerzo ante el ente que dirige Gianni Infantino. En ese sentido, el futbolista retirado considera que, más allá de tener una chance o no de ir a Qatar 2022, deben sentar un precedente por una situación así.

“La federación colombiana y ecuatoriana están, no vencidas, pero entendieron la situación. Chile tiene esa opción. No debería quedarse con las ganas, debe demandar y ver qué sucede. A partir de eso, ver si tiene posibilidades o no de ir al Mundial”, expresó el campeón del mundo con Argentina en México 86.

En la misma línea, el antiguo DT de la selección chilena expresó: “Lo que hay que identificar es al jugador o la persona que se sospecha que no tiene la documentación. Y no solo lo deportivo, también la justicia ordinaria, porque tener documentos que no te corresponden es grave”, afirmó al medio RedGol.

“Si existe esa realidad, es un problema muy grave. Alguien tiene que iniciar la demanda y si están los antecedentes suficientes, tienen que ir con todo”, agregó Borghi, quien dirigió al equipo nacional en las Eliminatorias Brasil 2014, la Copa América 2014 y un puñado de compromisos amistosos.

En otro momento, el profesional de 57 años sostiene que Conmebol y FIFA deben ser más cuidadosos para que este tipo de casos, como el de Byron Castillo, no se repitan. “Se tiene que presentar documentación cada vez que el jugador ingresa a la cancha. Y se especulaba que este chico no los tenía. Si era así, no puede jugar”, indicó. “Me resulta imposible que haya un jugador que no pueda identificarse o saberse quién es”, sentenció Borghi.





