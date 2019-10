Luego de dos años se reencuentran: el mensaje de Vidal a Bravo para aclarar las cosas

No se han visto hace dos años y tampoco han hablado con mensajes de WhatsApp. Luego de la no clasificación de Chile al Mundial de Rusia 2018, muchas cosas se rompieron en la interna de ‘La Roja’. Claudio Bravo , por ejemplo, fue desafectado de la Selección para recién volver en la pasada fecha FIFA al mando de Reinaldo Rueda. Con el regreso del ex capitán, sin embargo, no se dio la vuelta de Arturo Vidal , mediocampista del Barcelona. Ahora, para los amistosos internacionales de esta semana, ambos futbolistas se vuelven a encontrar.



A su llegada a Alicante, en donde Chile enfrentará a Colombia, ‘El Rey’ declaró sobre el encuentro que tendrá con el portero del Manchester City. "Tenemos 10 días, claramente se van a conversar muchas cosas, pero siempre teniendo a la selección por sobre todas las cosas, que es muy importante", indicó el futbolista sobre la relación con Bravo.



Vidal agregó que todo quedará en el camerino y no se hablará de ello a la prensa. El objetivo es un buen inicio de cara a las próximas Eliminatorias y la relación que debe haber en el plantel. Puede que Vidal y Bravo no vuelvan a ser amigos, pero sí compañeros de equipo por el bien de la Selección en los partidos amistosos y los oficiales de marzo próximo.



El sorteo de las Eliminatorias será el 3 de diciembre, que coincide también con el de la Copa América. Vidal habló sobre el momento de ‘La Roja’ y del consejo que deben darle a los jóvenes jugadores de la Selección, ahora que ambos ya sobrepasan la base tres en la actualidad.



Chile y Colombia juegan en Alicante el sábado a las 11 a.m. (hora peruana). Puedes disfrutar del minuto a minuto y todas las incidencias por Depor.com.



Arturo Vidal y Claudio Bravo se reencuentran en Chile. (Foto: Getty) Arturo Vidal y Claudio Bravo se reencuentran en Chile. (Foto: Getty)

