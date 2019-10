“No andamos como Judas y no hay traiciones”: el mensaje de Arturo Vidal

Arturo Vidal y Claudio Bravo se han vuelto a ver luego de dos años. En el Estadio José Rico Pérez en España, el mediocampista del Barcelona y portero del Manchester City han entrenado juntos al mando de Reinaldo Rueda. El ‘Rey’, a su llegada a Alicante, había indicado que ambos tenían que conversar para aclarar todo lo sucedido tras no clasificar al Mundial de Rusia 2018. Y, por lo escrito en su cuenta, pareciera que todo se encuentra OK. Por ahora.



“No andamos como Judas. Aquí no hay traiciones, nosotros somos hermanos”, publicó el volante chileno en su cuenta de Instagram lado de Fabián Orellana, con quien comparte habitación. En el registro, Vidal aparece ‘Street Dream Music’ el proyecto musical de su hermano Santino.



Arturo Vidal compartió un post en su cuenta de Instagram. Arturo Vidal compartió un post en su cuenta de Instagram.

Hablan los seleccionados del partido

Consultados por el tema Vidal y Bravo, Guillermo Maripán manifestó que “estamos colapsados con dos años hablando del tema. Que en cada conferencia te preguntan del tema, agota. Van a ser diez días, ya lo dijo Isla, se van a conversar las cosas y todo va a salir bien”.



Por su parte, Meneses expresó que “me tocó en la primera nómina con Vidal y la segunda con Bravo. Son grandes personas, grandes jugadores, hay buena relación entre ellos y los dos van a llegar a buen puerto. Yo tengo que aprovechar la presencia de ellos para aprender”.

► "Está mal de la cabeza": exmédico de Colombia se retracta por comentarios a James Rodríguez



► La fórmula de Florentino Pérez: Real Madrid ya tiene fecha para Pogba y Kylian Mbappé



► "Una o dos más temporadas más": el consejo desde Dortmund para Sancho ante tentativa del Real Madrid



► Carles Pérez: “El dinero siempre llega y para mí aquí es lo más importante que cobrar 1.5 millones con 16 años”