Luego de mucho tiempo, Bolivia está en una situación muy expectante en las Eliminatorias Sudamericanas y sueña con volver a un mundial, luego de haber clasificado por última vez en Estados Unidos 1994. El equipo altiplánico se ubica hoy en zona de repechaje y apunta sus fichas a los partidos ante Perú y Uruguay, en la fecha doble de marzo que puede definir gran parte de su suerte. Al respecto, su seleccionador Óscar Villegas habló en conferencia de prensa.

“Vamos a poner todo lo mejor que tengamos en Perú, y como nos hemos manejado desde un inicio, consideramos que lo que vaya a pasar va a ser positivo. Vamos a ir con todo”, declaró el DT luego de lanzar su convocatoria con ocho legionarios. Además, Villegas reveló que tiene bien analizado a Óscar Ibáñez, incluso de su última etapa en Cienciano del Cusco.

“Analizamos de Ibáñez: cómo jugaba con Cienciano su último equipo, como planteaba sus planteles, o sus estrategias, etc. Hacemos un seguimiento y no solo del técnico sino también de lo que vienen haciendo las selecciones en esta Eliminatoria”, agregó el exentrenador de Always Ready.

Por otro lado, Óscar Villegas reveló que estuvo hace algunos días en Lima revisando al detalle todo la logística de la visita de la selección boliviana a Lima. El estratega no quiere dejar nada al azar, pues sabe que en estas Eliminatorias Sudamericanas tiene la gran oportunidad de devolver a la ‘Verde’ a un mundial luego de 32 años.

“Hemos estado por allá en Lima, pese a que Shakira suspendió un concierto hemos estado en esos días por ahí. Pero sabemos lo que es ese escenario (estadio Nacional), hemos estado ahí, hemos visto las canchas de entrenamiento”, indicó Villegas. Tiene bien analizado a Perú.

Bolivia viene de igualar 2-2 ante Paraguay en El Alto. (Foto: Conmebol)

La convocatoria de Bolivia

Arqueros: Guillermo Viscarra, Rodrigo Banegas, Braulio Uraezaña.

Defensas: Luis Haquin, José Sagredo, Efraín Morales, Diego Arroyo, Marcelo Torrez, Roberto Fernández, Yomar Rocha, Diego Medina, Leonardo Zabala, Lucas Macazaga, Luis Paz.

Mediocampistas: Ramiro Vaca, Miguel Terceros, Robson Matheus, Gabriel Villamil, Héctor Cuéllar, Boris Céspedes, Óscar López.

Delanteros: Carmelo Algarañaz, Moisés Paniagua, Lucas Chávez, Víctor Ábrego, Roler Ferrufino.

En total, son ocho legionarios de la selección boliviana en esta convocatoria, entre ellos Guillermo Viscarra, de Alianza Lima.

¿Cómo llega Bolivia al partido con Perú?

El 2024 fue un año positivo para la selección boliviana, sobre todo los tres primeros partidos que acabaron en victoria: 4-0 a Venezuela en El Alto, 2-1 a Chile en Santiago y 1-0 a Colombia nuevamente en El Alto, pese a jugar con un hombre menos por más de 70 minutos.

Cambiar la localía de La Paz a El Alto fue una decisión acertada para los altiplánicos. Sin embargo, en los últimos tres partidos solo sumaron un punto de nueve posibles: cayeron goleados 6-0 ante Argentina de visita, 4-0 con Ecuador también fuera de casa y empataron 2-2 con Paraguay en El Alto.

Así, de estar en zona de clasificación directa en determinado momento, hoy figuran en el séptimo puesto; es decir, zona de repechaje. Con 13 puntos, su más cercano perseguidor es Venezuela con 12 puntos, y más atrás aparecen Chile con 9 y Perú con 7 unidades.

La ‘Verde’ se concentró desde el domingo 9 de marzo en La Paz, donde entrenará hasta el 17 de marzo, con el objetivo de llegar en óptimas condiciones a los partidos ante Perú y Uruguay.





