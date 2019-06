'Guerra civil': Medel reconoció problemas con Bravo y le mandó un ultimátum al portero

El defensa chileno Gary Medel admitió este martes que hay "problemas" con el arquero Claudio Bravo en el vestuario de 'La Roja' , aunque aseguró que nadie le ha cerrado las puertas de la selección y lo emplazó a hablar con sus compañeros para arreglar la situación.



"Es evidente que hay problemas con Claudio en el camarín. Y si Claudio tiene que venir, tiene que conversarlo dentro, tiene que hablar de frente como hombre", dijo Medel, que será el capitán de Chile en la Copa América de Brasil ante la ausencia del guardameta, que no fue convocado por el colombiano Reinaldo Rueda.



El defensa del Besiktas turco reconoció que en este episodio hay "errores de todos" y subrayó que, aunque en la selección no son todos amigos, Bravo será "bien aceptado" si algún día vuelve a las convocatorias.



" No es necesario ser amigos para arreglar esto, no tengo ningún problema en hablar con Claudio para acercar partes", indicó Medel, quien añadió: "es un jugador top y si está bien físicamente, puede ser un gran aporte todavía".



Medel consideró que el momento adecuado para limar asperezas era en marzo del año pasado, cuando Rueda hizo su primera convocatoria y llamó al arquero, aunque este decidió ausentarse de los amistosos de Chile.



"Todos sabemos la magnitud que tiene como futbolista. Era necesario que él viniera cuando Rueda lo llamó y se hubiese solucionado todo", lamentó.



La mala relación entre Bravo y el núcleo duro del vestuario sigue dando que hablar a menos de dos semanas del debut de Chile ante Japón en la Copa América de Brasil.



'La Roja' tiene previsto viajar a Sao Paulo el sábado para comenzar a entrenarse de cara al debut ante Japón, el 17 de junio en el Estadio Morumbí.



El 21 de ese mes jugará contra Ecuador en Salvador y cerrará la fase de grupos en Río de Janeiro ante Uruguay el 24 de junio. EFE

