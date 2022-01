Gary Medel, referente de la selección chilena, dio la cara ante los medios de comunicación, tras la derrota por (1-2) frente a su similar de Argentina que les aleja del sueño de ir al Mundial Qatar 2022. El jugador analizó lo que ocurrió dentro de la cancha y también fuera de ella, pues los rivales se quejaron de los malos tratos que recibieron cuando pisaron suelo mapochino.

Entonces, el ‘Pitbull’ se remontó a una situación que se produjo cuando la ‘Roja’ visitó a los argentinos. El central del Bologna recordó que demoraron más de la cuenta en los controles que realizan en el aeropuerto y, encima, disputaron un compromiso en una ciudad del interior en estas Eliminatorias.

“Esto también nos pasa a nosotros. Se la tienen que comer calladitos. Ellos nos hicieron ir a Buenos Aires y después a Santiago del Estero. No tienen nada que decir. A nosotros también nos hacen tres horas de espera con los controles”, expresó Medel, en referencia al duelo del 3 de junio del año pasado que terminó 1-1 por los goles de Lionel Messi y Alexis Sánchez.

¿Qué pasó con la Albiceleste?

Para entrar en contexto, Medel respondió de esa manera tras el testimonio de Rodrigo de Paul. El centrocampista de Argentina reveló en conferencia de prensa que no solo tuvieron inconvenientes en el aeropuerto. El hostigamiento también se trasladó hacia el hotel de concentración, donde no funcionaba el aire acondicionado, hubo bulla y no tuvieron agua.

“Creo que las cosas se podrían haber hecho diferente. Nos tocó estar casi tres horas en el aeropuerto, sin dejarnos ir al baño, haciéndonos bajar los bolsos después de dos horas y media de viaje. Intentamos poner la mejor predisposición”, reveló el mediocampista de la ‘Albiceleste’ y Atlético de Madrid.

“Llegamos al hotel, en las habitaciones había entre 30 y 32 grados, no andaban los aires acondicionados, tuvimos que abrir la ventana para dormir, al abrir la ventana había sirenas. La gente no pudo dormir bien. Hoy nos levantamos, no teníamos agua”, desveló el volante del cuadro argentino.

Eso sí, en medio de todo lo sucedido, De Paul considera que la travesía por Chile dejará una lección positiva para los integrantes. “Como grupo tenemos que tomar la dimensión del partido que sacamos adelante, que nos hará crecer mucho a nivel mental”, sostuvo el mediocampista del combinado nacional.





