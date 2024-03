Chile vs. Albania se miden (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE TV) este viernes 22 de marzo en un partido amistoso internacional que se llevará a cabo en el Estadio Ennio Tardini. El partido está programado para arrancar desde las 2:45 p.m. (hora peruana) y 4:45 de la tarde (hora chilena). Además, será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de STAR Plus y Chilevisión. Asimismo, recomendamos no verlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo en Depor, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias. Consulta los canales de TV y horarios del partidazo aquí.

Chile vs. Albania EN VIVO: así fue la primera convocatoria de Ricardo Gareca. (Video: Selección de Chile)

Chile vs. Albania: alineaciones probables

Chile : Bravo; Isla, Díaz, Lichnovsky, Suazo, Echeverría, Núñez, Sánchez, Osorio, Dávila, Vargas.

: Bravo; Isla, Díaz, Lichnovsky, Suazo, Echeverría, Núñez, Sánchez, Osorio, Dávila, Vargas. Albania: Strakosha; Balliu, Ismajli, Djimsiti, Mitaj; Bare, Asllani, Bajrami; Asani, Daku, Uzuni.

SOBRE EL AUTOR Redacción Depor La notas firmadas como ‘Redacción Depor’ son notas producidas por miembros de nuestra redacción, bajo la supervisión del editor de las secciones de la marca.