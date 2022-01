La Selección de Chile no vivía un buen momento en la última parte del 2021 las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. En el mes de septiembre, Martín Lasarte seguía trabajando con el grupo con la esperanza de colocarlo en zona de clasificación y realizó una sorpresiva convocatoria que fue muy comentada en el país sureño.

En la lista de ‘La Roja’, apareció el nombre de Robbie Robinson, delantero estadounidense de madre chilena. Sería el ‘tapado’ del equipo para los duelos ante Brasil, Ecuador y Colombia; sin embargo, duró muy pocos días en la concentración tras acusar “problemas personales”.

La noticia de su salida fue duramente criticada por la hinchada. Algunos medios explicaban que no había logrado conectar con el plantel y eso generó que de un paso al costado. Esta semana finalmente el futbolista dio la cara y reveló cuáles fueron las razones por las que decidió no jugar por Chile.

“Tal vez al pueblo chileno no le gustó, pero es mi carrera y yo tomo mis propias decisiones. Si eso me ayuda o me hace daño, lo que sea, pero soy responsable de mí mismo y soy un hombre, así que creo que hice lo correcto”, explicó Robinson en conversación con Miami Total Fútbol.

Robbie tenía tan solo cuatro días de entrenamiento en el complejo Juan Pinto Durán cuando avisó que no jugaría. Las redes sociales fueron muy duras con él. El odio de los fanáticos duró días.

En aquella oportunidad, el atacante dejó un mensaje que convenció a muy pocos. “Quiero agradecer a los aficionados, jugadores, entrenadores y empleados de ‘La Roja’ por su caluroso recibimiento al tener el honor de unirme a la concentración de la selección nacional. Realmente he disfrutado entrenar con ustedes y me siento muy agradecido por como me han tratado. En este momento, he decidido regresar al sur de Florida para tomarme un tiempo para evaluar a cuál selección voy a representar, mientras ayudo a @intermiamicf a llegar a los playoffs”.

Sobre la molestia de los hinchas, dijo: “Realmente no lo esperaba, pero nunca había estado en ese tipo de ambiente. Tienes que tomarlo como un cumplido casi por este odio, porque significa que realmente te quieren”, agregó.

Chile enfrentará el próximo 27 de enero a Argentina con la esperanza de entrar a la pelea por un cupo al próximo Mundial. Luego volará a La Paz para verse las caras ante Bolivia el primero de febrero.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR