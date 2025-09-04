Chile vs. Brasil por las Eliminatorias 2026 | Diseño: Christian Marlow
Chile vs. Brasil por las Eliminatorias 2026 | Diseño: Christian Marlow

vs.  se enfrentan (EN VIVO | EN DIRECTO) por la fecha 17 de las . Si estás en territorio brasileño, podrás seguir la transmisión de este partido por la señal de TV Globo y SporTV. En Chile, se transmitirá por Chilevisión y Mega; mientras que en Perú puedes seguirlo por Movistar Deportes y Latina TV. Este duelo está pactado para el jueves 4 de septiembre desde las 7:30 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador; con una hora más en Chile, Bolivia y Venezuela; y dos horas más en Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay). No te pierdas todos los detalles, el minuto a minuto de este y todos los partidos del torneo local en la web de Depor.

Brasil vs Chile por las Eliminatorias 2026 | VIDEO: CONMEBOL
