Chile vs. Canadá se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente a un nuevo amistoso internacional por una nueva Fecha FIFA. ¿En qué canales ver la transmisión del partido? Mega será el medio oficial que se encargará de la transmisión del partido, además se podrá ver también por Mega GO. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV ni Pelota Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para el sábado 26 de septiembre desde las 6:00 p.m., hora en Per, con una hora más en Chile, a las 7:00 p.m. y con dos horas más en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, tendrá lugar en el Estadio BMO Field de Toronto.

Chile vs. Canadá: previa del partido

¿Cómo ver Mega Go por streaming para seguir Chile vs. Canadá?

Si Mega transmite el partido entre Chile y Canadá en tu país, podrás verlo mediante Mega Go. Solo debes ingresar a la plataforma con una suscripción activa, acceder a la sección de señal en vivo y seleccionar la transmisión del encuentro.

¿Cómo ver Mega por cable para seguir Chile vs. Canadá?

La manera más tradicional de acceder a Mega es mediante un servicio de televisión por cable o satélite en Chile. Los operadores que incluyan la señal nacional dentro de sus paquetes permitirán seguir el partido en vivo y en directo desde el televisor, a la par de la emisión digital en Mega Go.

¿Cómo ver Mega Go por internet para seguir Chile vs. Canadá?

Los aficionados también podrán seguir el encuentro mediante internet a través de Mega Go, plataforma que ofrece toda la programación en vivo del canal. Solo se requiere una conexión estable y una cuenta suscrita.

¿Cómo ver Mega Go desde el celular para seguir Chile vs. Canadá?

Quienes deseen ver el partido desde un smartphone pueden descargar la aplicación de Mega Go para Android o iPhone. Luego de iniciar sesión, deberán ingresar a la sección de señal en vivo y buscar la transmisión del compromiso.

¿Cómo ver Mega Go desde una tablet para seguir Chile vs. Canadá?

Las tablets también permiten acceder a la cobertura del encuentro mediante la aplicación oficial de Mega Go. Esta alternativa ofrece la posibilidad de seguir el amistoso internacional desde cualquier lugar con acceso a internet.

¿Cómo ver Mega Go en Smart TV para seguir Chile vs. Canadá?

Los usuarios de Smart TV pueden instalar la aplicación de Mega Go, iniciar sesión y acceder a la señal en directo para disfrutar del partido entre Chile y Canadá en una pantalla más grande y con todas las comodidades del hogar.

¿Cómo ver Mega Go desde una PC o laptop para seguir Chile vs. Canadá?

Otra opción consiste en ingresar al sitio oficial megago.cl desde el navegador de una computadora. Una vez dentro de la plataforma, podrás acceder a los contenidos en vivo y seguir el encuentro en directo.

¿Cómo ver Mega mediante el operador de TV para seguir Chile vs. Canadá?

Muchos proveedores de televisión permiten acceder a la señal de Mega tanto desde el decodificador como desde sus propias aplicaciones móviles y plataformas online vinculadas (como VTR Play, Zapping, DGO, Movistar TV App, etc.). De esta manera, los usuarios pueden seguir el partido en vivo dentro o fuera de casa utilizando las credenciales de su servicio contratado.

¿Cómo ver Mega Go en múltiples dispositivos para seguir Chile vs. Canadá?

La plataforma Mega Go permite acceder a su contenido en vivo y on demand desde distintos dispositivos, como celulares, tablets, computadoras y Smart TV. Así, los aficionados pueden elegir la forma más cómoda para seguir el duelo entre Chile y Canadá por este amistoso FIFA.

Chile vs. Canadá: ver transmisión por Mega y Mega GO online. (Video: @laroja)