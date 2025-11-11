vs. se miden EN VIVO y EN DIRECTO, por la fecha 3 de la fase de grupos del que se viene desarrollando en Qatar. Para seguir la transmisión de este partido, deberás conectarte a la señal de DSports (DIRECTV y DGO) si estás en Latinoamérica, con su versión de streaming en FIFA+ y por Chilevisión (CHV) para el pueblo chileno; ojo, no te recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata. Este duelo está pactado para el martes 11 de noviembre desde las 7:30 a.m. (horario en Perú, con dos horas más en Chile) y se disputará en el Aspire Zone - Pitch 8. Depor te hará vivir todos los detalles y el minuto a minuto de este encuentro.

Chile vs. Canadá juegan por el Mundial Sub-17. (Video: DSports)
