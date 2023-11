Chile vs. Ecuador se ven las caras EN VIVO y EN DIRECTO por la sexta jornada de las Eliminatorias 2026. Para ver la transmisión de este encuentro que se jugará en el estadio Rodrigo Paz Delgado, ubicado en Quito, deberás conectarte a las señales de Chilevisión, Paramount y El Canal del Fútbol (ECDF), pero no te recomendamos ingresar a Fútbol Libre TV. La ‘Roja’ llega a este duelo después de empatar 0-0 ante Paraguay, resultado que provocó la renuncia de Eduardo Berizzo; mientras que la ‘Tricolor’ no pudo con Venezuela en Maturín y también sumó un 0-0 en la fecha pasada. En Depor podrás vivir el minuto a minuto y todos los detalles de este compromiso, pactado para el martes 21 de noviembre desde las 8:30 p.m. (horario de Chile, Argentina y Brasil, dos horas menos en Ecuador, Colombia y Perú).

Chile y Ecuador juegan por la fecha 6 de las Eliminatorias 2026. (Video: Chilevisión)

Chile vs. Ecuador: posibles alineaciones

Brayan Cortés; Matías Catalán, Paulo Díaz, Guillermo Maripán, Gabriel Suazo; Erick Pulgar, Rodrigo Echeverría, Alexander Aravena: Víctor Dávila, Alexis Sánchez y Ben Brereton. Ecuador: Alexander Domínguez; Ángelo Preciado, Félix Torres, William Pacho, Piero Hincapié; Moisés Caicedo, Alan Franco; José Cifuentes, Kendry Páez, Junior Sornoza; Kevin Rodríguez.