vs. se vieron las caras por la fecha 1 del grupo K del . ¿En qué canales se puede ver este partido? Para seguir la transmisión, los hinchas del fútbol se conectan a la señal de DSports para toda Latinoamérica, disponible en DIRECTV y DGO. En México, se transmitirá por TUDN; ojo, no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. ¿A qué hora juegan? Este duelo estuvo pactado para el miércoles 5 de noviembre desde las 12:45 p.m. (horario en Chile, con dos horas menos en Perú) y se disputó en el Estadio Aspire Zone - Pitch 7.

Chile vs. Francia por Mundial Sub-17. (Video: FFF)
