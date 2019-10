¡Se juega en Alicante! Guía de canales y horarios del Chile vs. Guinea por amistoso en el José Rico Pérez

Chile vs. Guinea se ven las caras en el estadio José Rico Pérez en Alicante de España. Los dirigidos por Reinaldo Rueda esperan sacar una victoria luego de empatar a cero ante Colombia en su primer enfrentamiento por fecha FIFA. Conoce los horarios y canales del partido por la web Depor.com junto al MINUTO A MINUTO.

Chile vs. Guinea: horarios y canales del partido

Perú: 11:00 a.m.

Colombia: 11:00 a.m.

Chile: 1:00 p.m. | Chilevisión y CDF Premium

Argentina: 1:00 p.m.

México: 11:00 a.m.



La 'Roja' no podrá contar con una de sus máximas estrellas. Alexis Sánchez quedó descartado para el encuentro luego de sufrir una lesión en el encuentro ante los 'cafeteros' el pasado sábado.

El jugador del Inter de Milán dejó la cancha a poco de concluir el partido ante los cafeteros, que concluyó 0-0, tras una lesión en el tobillo que también lo dejará fuera del amistoso que Chile juega este martes ante Guinea, también en Alicante.



La preocupación se instaló al interior de La Roja ya que podría poner en duda la presencia de Sánchez hasta marzo del próximo año, cuando comienza la clasificatoria sudamericana al Mundial Catar-2022, dijo Rueda este lunes en conferencia de prensa.



"Hay que ver qué diagnóstico hacen en el club, porque él es determinante para nosotros. Si hay cirugía podemos perderlo dos a tres meses, sino pueden ser semanas; eso depende del club que es dueño del jugador", sostuvo el técnico.



Sánchez dejó la concentración chilena y se fue a Milán, donde el Inter aún no entrega una información oficial acerca de la gravedad de su lesión.



"Para nosotros Alexis es muy importante; para el Inter, es uno más. Si se lesiona, compra otro", agregó Rueda.



El volante y capitán, Gary Medel, (Bolonia/Italia) tampoco estará por lesión. En tanto, el delantero del Eibar español, Fabián Orellana -titular ante Colombia- y el defensa del argentino River Plate, Paulo Díaz, retornaron a sus equipos.



La desconocida selección de Guinea, un modesto combinado africano que nunca asistió a un Mundial de fútbol, cuenta como mayor figura a Naby Keita, pero el centrocampista del Liverpool inglés fue liberado por el entrenador francés Didier Six y no estará ante Chile.



Colombia vs. Guinea: posibles alineaciones

Chile: Claudio Bravo - Mauricio Isla, Sebastián Vegas, Guillermo Maripán, Oscar Opazo - Erick Pulgar, Claudio Baeza, Arturo Vidal, César Pinares - Diego Rubio y Felipe Mora. DT: Reinaldo Rueda.



Guinea: Aly Keita - Florentin Pogba, Simón Falette, Issiaga Sylla - Baissama Sankoh, Seydouba Soumah, Ibrahima Conte, Kamso Mara - Lass Bangoura, Mohamed Yattara, François Kamano. DT: Didier Six.

