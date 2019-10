Chile vs. Guinea a través de Chilevisión y CDF: se miden en amistoso internacional FIFA 

Chile vs. Guinea se enfrentan ( EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE) en un partido amistoso internacional en el estadio Rico Pérez de Alicante, España, en una transmisión de Chilevisión y CDF. Con la presencia de Claudio Bravo y Arturo Vidal, el equipo de Reinaldo Rueda sale por el triunfo en un choque más que interesante, a modo de prueba para las Eliminatorias para Qatar 2022.

Con la ausencia de Alexis Sánchez, Chile busca en Alicante (este de España) ante un desconocido combinado de Guinea un triunfo que no logra desde hace siete partidos, la peor racha de 'La Roja' en 15 años.

Chile vs. Guinea: horarios y canales en el mundo

Chile 1:00 p.m. | Chilevisión y CDF Premium

Perú 11:00 a.m.

México 11:00 a.m.

Ecuador 11:00 a.m.

Colombia 11:00 a.m.

Bolivia 12:00 p.m.

Paraguay 12:00 p.m.

Venezuela 12:00 p.m.

Argentina 1:00 p.m.

Brasil 1:00 p.m.

Uruguay 1:00 p.m.

España 6:00 p.m.

El empate 0-0 entre Chile y Colombia, el pasado sábado en Alicante en un deslucido juego, tuvo más fricciones que buen fútbol, y uno de los damnificados fue Sánchez, quien sufrió un golpe en el tobillo izquierdo que lo descartó para el amistoso con Guinea, por lo que volvió a Italia.

"Hay que ver qué diagnóstico hacen en el club, porque él (Sánchez) es determinante para nosotros. Si hay cirugía podemos perderlo dos a tres meses, sino pueden ser semanas; eso depende del club que es dueño del jugador", sostuvo el técnico de Chile, el colombiano Reinaldo Rueda.

La ausencia de Sánchez es una sensible baja para la selección chilena, que sufre su peor sequía de victorias desde 2004. Tras imponerse 2-1 a Ecuador en junio durante la Copa América de Brasil, no ha vuelto a ganar: acumula cuatro derrotas y tres empates entre partidos oficiales y amistosos, y apenas ha marcado dos goles.

El volante y capitán, Gary Medel, (Bolonia/Italia) tampoco estará por lesión. En tanto, el delantero del Eibar español, Fabián Orellana -titular ante Colombia- y el defensa del argentino River Plate, Paulo Díaz, retornaron a sus equipos.

El drama Vidal-Bravo

Mientras los goles no llegan, tampoco parecen superarse las diferencias entre el extrovertido volante Arturo Vidal (FC Barcelona) y el sobrio arquero Claudio Bravo (Manchester City), quienes compartieron vestuario después de meses de disputas por el escándalo de indisciplina durante concentraciones de La Roja que denunció la esposa del portero en redes sociales hace dos años, y que involucrarían a Vidal.

Una desconocida Guinea



La desconocida selección de Guinea, un modesto combinado africano que nunca asistió a un Mundial de fútbol, cuenta como mayor figura a Naby Keita, pero el centrocampista del Liverpool inglés fue liberado por el entrenador francés Didier Six y no estará ante Chile.

En su último amistoso, Guinea cayó ante Islas Comoras por 1-0, en duelo disputado el sábado en Francia.

Chile vs. Guinea: probables alineaciones

Chile: Bravo; Mauricio Isla, Sebastián Vegas, Guillermo Maripán, Oscar Opazo; Erick Pulgar, Claudio Baeza, Arturo Vidal, César Pinares; Diego Rubio y Felipe Mora. DT: Reinaldo Rueda.



Guinea: Aly Keita; Florentin Pogba, Simón Falette, Issiaga Sylla; Baissama Sankoh, Seydouba Soumah, Ibrahima Conte, Kamso Mara; Lass Bangoura, Mohamed Yattara, François Kamano. DT: Didier Six.



Fuente: AFP

Chile vs. Guinea: aquí se juega el partido de este martes

