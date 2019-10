Chile vs. Haití: se miden en el Estadio Hailé Pinheiro por fecha 2 del Mundial Sub 17 2019

Chile vs. Haití EN VIVO: se enfrentarán este miércoles ONLINE TV | EN DIRECTO | Stream en el Estadio Hailé Pinheiro, 'Da Serrinha', de Goiás por la fecha 2 del Grupo C del Mundial Sub 17 2019 que se juega en Brasil. Este choque del cuadro sudamericano ante su par del centro del continente será transmitido vía DirecTV y Chilevisión a toda Latinoamérica a partir de las 6:00 p.m. hora peruana. En territorio chileno va a las 8:00 p.m.

Luego del difícil debut ante Francia, la 'Rojita' se juega las chances de seguir con vida en el Mundial Sub 17 ante su similar haitiano, también perdedor de la primera fecha y que de dar la sorpresa, dejaría a 'La Roja' casi eliminado del certamen.

Chile vs. Haití: horarios y canales en el mundo



Chile 7:00 p.m. | Chilevisión

Perú 6:00 p.m. | DirecTV Sports

México 5:00 p.m. |

Ecuador 6:00 p.m. |

Colombia 6:00 p.m. |

Bolivia 6:00 p.m. |

Venezuela 6:00 p.m. |

Argentina 7:00 p.m. |

Brasil 7:00 p.m. |

Paraguay 7:00 p.m. |

Uruguay 7:00 p.m. |

España 11:00 p.m. |

¿Dónde se juega el Chile vs. Haití?



La Selección de Chile vs. Haití cierran la segunda fecha del Grupo C del torneo FIFA en el estadio Hailé Pinheiro 'Da Serrinha' ubicado en la ciudad de Goiania, estadio de Goias, el cual fue inaugurado en 1995 y cuenta con capacidad para 10 mil espectadores.

Este recinto, que cuenta con campo natural, alberga partidos del campeonato estadual de Goias, así como partidos de la Copa de Brasil. Aún no ha sido aceptado por la CBF para que se juegue ahí el Brasileirao, pero anda en proceso de ampliacion para que Goias, club de esa ciudad, haga de local en ese estadio.

¿Cómo ver en TV y Streaming el Chile vs. Haití?



La Copa Mundial de la FIFA Brasil 2019 será transmitida en su totalidad por la señal de DirecTV Sports para Latinoamérica. En Chile será transmitido por la señal de Chilevision.

Pero si quieres ver el partido a través de un móvil, tablet o desde una PC, puedes hacerlo vía streaming con la señal de DirecTV Go, aplicación de la dueña de los derechos de transmisión para esta parte del continente, la cual puedes descargar a tu dispositivo móvil.

Chile vs. Haití: ¿Cómo llegan los equipos?



Así llega Chile



05/04/19 | Sudamericano Sub 17 | Peru 2-3 Chile

08/04/19 | Sudamericano Sub 17 | Chile 0-2 Argentina

11/04/19 | Sudamericano Sub 17 | Uruguay 2-4 Chile

14/04/19 | Sudamericano Sub 17 | Chile 0-0 Paraguay

27/10/19 | Mundial Sub 17 | Francia 2-0 Chile

Así llega Haití



05/05/19 | Eliminatorias Concacaf Sub 17 | Guyana 0-6 Haití

08/05/19 | Eliminatorias Concacaf Sub 17 | Haití 2-0 República Dominicana

12/05/19 | Eliminatorias Concacaf Sub 17 | Haití 1-1 Honduras

14/05/19 | Eliminatorias Concacaf Sub 17 | Mexico 1-0 Haití

27/10/19 | Mundial Sub 17 | Corea del Sur 2-1 Haití

Chile vs. Haití: asi fueron sus presentaciones en la primera fecha



Chile inició el Mundial Sub 17 con una derrota dolorosa por cómo se dio el partido. Los de Cristian Leiva controlaron, por buenos pasajes del partido, al cuadro europeo con presión alta y mucha intensidad. Pero con el correr de los minutos, el equipo se fue decayendo y sucumbió ante la efectividad de los galos.

Haití, en tanto, se mostró contra un rival complicado contra Corea Del Sur, pero aún así sufre mucho cuando los atacan y es por ello que terminaron perdiendo ante Corea, un rival veloz, que aprovechó los espacios por los laterales y encontrando dos goles tranquilizadores en el primer tiempo.

El favoritismo, según las casas de apuestas, es para Chile que de ganar sumará tres puntos en el grupo y quedará a tiro de definir la clasicicación con los asiáticos en la última fecha del grupo. En caso gane Haití, resultado calificado de improbable, los sudamericanos pasarán a depender de otros para clasificar a la siguiente etapa.

¿Cómo llegar al estadio Hailé Pinheiro, 'Da Serrinha', de Goiás?

