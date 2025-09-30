vs. se enfrentaron por la segunda fecha del . Las acciones se disputarán el martes 30 de setiembre desde las 6:00 p.m. (hora de Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Chile, Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay) en el Estadio Nacional de Santiago, válido por el grupo A. Este choque será transmitido por la señal de DSports, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV. Por otro lado, puede ser visto en su versión de streaming en las plataformas de DGo. En Chile se podrá ver por la señal de Chilevisión y en Perú por América TV. Ojo, no recomendamos seguir el partido por Fútbol Libre TV, señal pirata.

Previa Chile vs. Japón por Mundial Sub-20. (VIDEO: DSports)
Previa Chile vs. Japón por Mundial Sub-20. (VIDEO: DSports)

TAGS RELACIONADOS