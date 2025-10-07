Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Chile vs. México EN VIVO vía DIRECTV y Chilevisión por el Mundial Sub 20
En el Estadio Elías Figueroa Brander, Chile vs. México se verán las caras (EN VIVO | EN DIRECTO) por octavos de final del Mundial Sub-20. Mira el partido por DIRECTV, Chilevisión y DGO. No te pierdas todos los detalles y resultado de este partido en Depor.
Chile vs. México se enfrentan (EN VIVO | EN DIRECTO) por la ida de los octavos de final del Mundial Sub-20 2025. Las acciones se disputarán el martes 7 de octubre desde las 6:00 p.m. (hora de Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Chile, Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay) en el Estadio Elías Figueroa Brander. Este choque será transmitido por la señal de DSports, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV. Por otro lado, podrá ser visto en su versión de streaming en las plataformas de DGo. En Chile, se podrá ver por la señal de Chilevisión y Amazon Prime Video. Ojo, no recomendamos seguir el partido por Fútbol Libre TV, señal pirata.
Chile vs México por el Mundial Sub20 Chile 2025 | VIDEO: FIFA