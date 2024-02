Chile vs. Paraguay se enfrentarán EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE este viernes 2 de febrero en el Estadio Nacional Brígido Iriarte por la quinta fecha más del Preolímpico Sub 23, que entra en su fase final. Ambas selecciones se encuentran eliminadas, pero buscarán cerrar de la mejor manera su participación en el torneo. El ccomenzará a las 6:00 de la tarde (hora de Perú y dos horas más tarde en Chile) y será transmitido GRATIS por DSports (DIRECTV), TVN y Tigo Sports para América Latina. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor.

Chile vs. Paraguay: revisa el horario y dónde ver el Preolímpico Sub 23. (Vídeo: La Roja).





Chile vs. Paraguay: posible alineación

Chile: Vicente Reyes; Joaquín Gutiérrez, Valentín Vidal, Jonathan Villagra, Matías Vásquez; César Pérez, Renato Cordero, Vicente Pizarro; Damián Pizarro, Lucas Cepeda y Alexander Aravena.

Paraguay: Ángel González; Alan Núñez, Ronaldo De Je­sús, Gilberto Flores, Alexis Canterio; Fabrizio Peralta, Wilder Viera, Diego Gómez, Enso González; Marcelo Pérez y Marcelo Fernández.