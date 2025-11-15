Chile vs. Rusia EN VIVO por Chilevisión (CHV) y ESPN: mira partido amistoso gratis
vs. se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO) por un nuevo por la fecha FIFA. ¿En qué canales ver el encuentro? Para seguir la transmisión, debes conectarte a la señal de ESPN, Chilevision y Telecentro. Además de Disney Plus como plataforma de streaming; ojo, Fútbol Libre TV es una señal pirata y la recomendamos no buscarla. ¿A qué hora comienza? Este duelo está pactado para el sábado 15 de noviembre desde las 10:00 a.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador; con dos horas más en Chile) y se disputará en el Estadio Olímpico Fisht en Sochi, Rusia. Depor te hará vivir todos los detalles y el minuto a minuto de este encuentro.

