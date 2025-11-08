vs. juegan EN VIVO y EN DIRECTO por la segunda jornada de la fase de grupos del . Para seguir la transmisión de este partido, deberás conectarte a la señal de DSports, disponible en toda Latinoamérica por DIRECTV y DGO, además de la opción de streaming por FIFA+. En Argentina se verá por Chilevisión (CHV); ojo, no te recomendamos buscarlo en Fútbol Libre TV. Este duelo estuvo pactado para el sábado 8 de noviembre desde las 7:30 a.m. (horario en Perú, con dos horas más en Chile) y se disputará en el ASPIRE Academy Pitch 8. Depor te hará vivir todos los detalles y el minuto a minuto de este encuentro.

Chile vs. Uganda juegan por el Mundial Sub-17. (Video: DSports)
Chile vs. Uganda juegan por el Mundial Sub-17. (Video: DSports)

TAGS RELACIONADOS