Chile vs. Uruguay EN VIVO vía Chilevisión, ESPN y AUFTV por Eliminatorias 2026
Por la fecha 18 de las Eliminatorias 2026, Chile vs. Uruguay se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO) este martes 9 de septiembre en el estadio Nacional Julio Martínez. No te pierdas todos los detalles.
Chile vs. Uruguay se enfrentan (EN VIVO | EN DIRECTO) por la fecha 18 de las Eliminatorias 2026. Si estás en territorio uruguayo, puedes seguir la transmisión de este partido por la señal de AUFTV y DSPORTS. En Chile, se transmitirá por Chilevisión, ESPN y Disney Plus; mientras que en Perú puedes seguirlo por Movistar Eventos. Este duelo está pactado para el martes 9 de septiembre desde las 6:30 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador; con una hora más en Chile, Bolivia y Venezuela; y dos horas más en Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay).
Chile vs. Uruguay por Eliminatorias 2026. (Video: Conmebol)
Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.