Una mala noticia golpeó los sueños de los fanáticos de la Selección de Venezuela a minutos de enfrentar a Ecuador. La ‘Vinotinto’ publicó en sus redes sociales un comunicado en el que informaba que Yeferson Soteldo, una de las figuras del plantel, quedaba desafectado para el encuentro por la jornada 5 de Eliminatorias por una lesión. De inmediato, muchos le desearon pronta recuperación; sin embargo, sus problemas musculares habrían sido una excusa para ocultar una supuesta indisciplina.

Jesús Aguilera Esteller, influyente y famoso tuitero de Venezuela que suele informar sobre noticias deportivas, encendió la polémica luego de asegurar que tiene la verdadera historia de la salida del jugador de Toronto FC.

Todo comenzó cuando el jugador se fue de fiesta luego del último partido ante Brasil. “Se va de fiesta con todo lo que implica una rumba normal de un atleta masculino: licor, Mercedes (barrio nocturno de Caracas), baile. Abandona la concentración y llega al día siguiente, se pierde hasta las comidas”, relató el famoso tuitero.

Al volver a la concentración, el jugador debió enfrentar la desaprobación de sus compañeros de equipo. “Al llegar, Soteldo es encarado por dos de los jugadores de más ascendencia en la selección con palabras muy duras. Soteldo tomó una actitud humilde y les expresó que no creyeran los chismes y que él estaba arreglando un problema delicado”, agrega el “influencer”.

“Los dos que asumieron el liderazgo se sintieron burlados y le expresaron que iban más de cinco o seis veces que hacía lo mismo en las últimas concentraciones. La discusión se fue calentando y llegó al punto de que casi se fueron a las manos”, detalló.

Aguilera Esteller aseguró que fueron los mismos jugadores de Venezuela los que echaron a Soteldo de la concentración. Uno de los líderes del plantel le habría dicho a integrantes del cuerpo técnico que “‘si ustedes no tienen la valentía de sacarlo, entonces somos nosotros quienes no jugamos y nos vamos’. Yeferson fue sacado por sus compañeros jugadores, no por el DT ni la Federación”.

Fue así que Soteldo se convirtió en una de las principales bajas de Venezuela de cara al partido contra Chile de este jueves por las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Además, la ‘Vinotinto’ no contará con el zaguero Jhon Chancellor por problemas personales con su club, y el volante Junior Moreno, quien acumula amarillas.





