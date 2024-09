Por los tres puntos. Chile vs Bolivia se enfrentan (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE) por las Eliminatorias 2026. El encuentro correspondiente a la fecha 8 se disputará este martes 10 de setiembre en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos en Santiago, desde las 6:00 p.m. (hora de Chile, una menos en Bolivia y dos menos en Perú). La ‘Roja’ de Ricardo Gareca está ante una oportunidad clave para redimir el rumbo de su equipo y volver a ganarse la confianza del hincha local, pero la ‘Verde’ no será un rival sencillo, llegan entonados tras golear 4-0 a Venezuela de local y de visita buscarán robar sus primeros puntos. Este partido será visto en las señales de Chilevisión, ESPN, Mega y Disney Plus en Chile. En Bolivia, el cotejo estará disponible en Tigo Sports y FBF Play. En Perú, podrá ser visto vía Movistar Deportes (Movistar Eventos 2, canal 515). Asimismo, recomendamos no buscarlo en Futbol Libre TV ni Pelota Libre, señales piratas. Recuerda que en Depor podrás seguir el minuto a minuto más completo, con todos los goles e incidencias.

