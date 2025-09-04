Desde el Maracaná, , vs se enfrentarán (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE) este jueves 4 de septiembre a partir de la 7:30 p.m., hora de Perú, Colombia y Ecuador; con una hora más en Bolivia, Chile o Venezuela, es decir a las 8:30 p.m. y dos más en Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay, 9:30 p.m. Sigue la transmisión de Chilevisión, Mega, Globo Esporte y SportTV disponible en varias cableoperadoras de cada país. Aquí conocerás cada detalle, incidencia, goles y minuto a minuto del partido.

Brasil vs Chile por las Eliminatorias 2026 | VIDEO: CONMEBOL
Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

