¡Ricardo Gareca vs. Gustavo Alfaro! Chile vs. Paraguay se ven las caras EN VIVO | EN DIRECTO por las Eliminatorias 2026, en el partido correspondiente a la décima tercera jornada. Según la programación de la Conmebol, el partido está pactado para las 6:00 de la tarde (hora de Colombia, Perú y Ecuador; con dos horas más en Brasil, Argentina y Uruguay) del jueves 20 de marzo. La transmisión para el territorio de ‘La Roja’ estará a cargo de Chilevisión, ESPN y Disney Plus, mientras que desde suelo ‘Albirrojo’ será televisado por la señal de GEN y Unicanal. En territorio peruano, el compromiso será emitido por GOLPERU. ¿No tienes dónde ver este encuentro? Recuerda que Depor te hará vivir el minuto a minuto, alineaciones, goles, estadísticas y todas las incidencias de este cruce clave por el proceso clasificatorio.

Chile vs. Paraguay juegan por la fecha 13 de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 (Video: @LaRoja).