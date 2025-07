En el Sports Illustrated Stadium, Chivas vs. New York Red Bull se enfrentaron por la Leagues Cup 2025, en el choque correspondiente a la primera fecha de la fase de grupos. Dicho compromiso estuvo pactado para las 6:30 p.m. (hora en Perú, Colombia y Ecuador; con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay; con una hora menos en México) de este jueves 31 de julio del 2025. La transmisión estuvo a cargo de Apple TV y MLS Season Pass. No te pierdas todos los detalles, el minuto a minuto de este y todos los partidos del torneo local en la web de Depor.

Chivas vs. New York RB por la League Cup 2025 | Video: LIGA MX