El fuerte cabezazo y preocupación en el Bayern Munich vs. Augsburgo | VIDEO: ESPN
Sacho Boey y Robin Fellhauer protagonizaron un sensible incidente en el WWK Arena donde se disputaba el vs. por la segunda jornada de la . El hecho ocurrió en los minutos finales cuando Boey fue a disputar un balón aéreo dividido junto a Fellhauer, sin embargo, nadie se esperaba que el jugador del Augsburgo termine cayendo de manera precipitosa al campo. Esto debido a que Boey calculó mal y terminó impactando en la sien del jugador alemán. Al instante el árbitro solicitó la atención médica y fue sacado del terreno de juego.

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

