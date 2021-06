El mensaje que todo el mundo esperaba. Christian Eriksen, que sufrió un desvanecimiento en el minuto 43 del partido contra Finlandia de la Eurocopa, habló por primera vez tras el infarto que sufrió el sábado y que dejó en estado de shock a propios y extraños del fútbol. El danés de 29 años agradeció las muestras de cariño y preocupación y dejó un mensaje de calma a todos los aficionados.

Lo hizo a través del medio italiano ‘La Gazzetta dello Sport’ en un mensaje en la portada del rotativo en el que agradece a los médicos su ayuda y al mundo del fútbol por su apoyo: “Gracias a todos, no me rindo. Me encuentro mejor ahora, pero quiero entender todo lo que pasó”.

“Quiero dar las gracias a todo el mundo por lo que han hecho por mi. La familia del Inter ha estado muy cerca mía y me emocionó”, agregó el danés, que se sigue recuperando tras el susto del sábado.

Se mantiene estable

“Christian se encuentra en la misma condición, estable, bien. Se le siguen practicando exámenes, no hay ningún cambio”, informó en rueda de prensa Jakob Høyer, jefe de comunicación de la Federación Danesa (DBU).

El médico de la selección danesa, Morten Boesen, había explicado el domingo en otra comparecencia que el jugador se desvaneció solo junto a la banda, sufrió un paro cardíaco y estuvo clínicamente muerto unos segundos, hasta que fue reanimado con un desfibrilador.

De momento, se desconoce la causa, de ahí que continúe hospitalizado mientras es sometido a más exámenes médicos.

El encuentro fue suspendido inicialmente por la UEFA, pero se reanudó casi dos horas después tras comprobar sus compañeros que Eriksen se encontraba en buenas condiciones y de que hubiera acuerdo por todas las partes implicadas en el partido.

Finlandia, que debutaba en una gran fase final, acabó llevándose el triunfo por 0-1 con un tanto de Joel Pohjanpalo a los 59 minutos. Dinamarca dispuso de un penalti para igualar el encuentro, pero lo malogró Pierre-Emile Höjbjerg.

