Chucky Lozano volvió a marcar en la Eredivisie, aunque ese tanto le costó caro al delantero mexicano. Mientras se impulsaba y cabeceaba el balón tras un centro del uruguayo Gastón Pereiro, Hirving metió la pelota a las redes, aunque luego no pudo evitar su caída. El ex Pachuca se golpeó el hombro y no pudo seguir en el partido de la liga holandesa.



En Holanda no han dado informe sobre el estado de la lesión del atacante. La preocupación que hay en México es grande, dado que el Chucky no pudo continuar en el campo de juego. Fue sustituido en el minuto 19 en lugar del holandés Malen. Lozano había marcado el primero del partido dos minutos antes, pero el dolor era demasiado para él.



El influyente y poderoso Mino Raiola actualmente es la persona que se encarga de velar por los intereses de Hirving Lozano.



Raiola tiene a estrellas mundiales como Ibrahimovic, Pogba, Marco Verratti, Mario Balotelli y Romelu Lukaku en la amplia cartera de futbolistas que ha manejado durante toda su carrera.



Cabe señalar que en las últimas horas, Hirving Lozano ha sido vinculado con Everton de Premier League. También rumores lo colocan en Juventus, Atlético de Madrid y hasta en Barcelona. El mexicano podría decidir después de Rusia 2018, pero aconsejado por el experimentado Mino Raiola.



