Luego de anunciar su retiro como futbolista, Claudio Bravo, una figura emblemática de la ‘Era Dorada’ de la Roja, causó tristeza entre hinchas chilenos y del fútbol mundial. Sin embargo, un reciente anuncio sobre su futuro sorprendió a muchos luego que indicará que fue una profecía de hace 8 años. El arquero chileno reveló que, durante su tiempo en el Manchester City con ’Pep’ Guardiola como entrenador, recibió una recomendación del DT español que, ahora a los 41 años, lo entusiasma mucho. Por esta razón, a pocos días de colgar los guantes, Bravo no quiere perder tiempo y ha comenzado a perseguir este anhelado sueño, que está estrechamente ligado a su amor por el fútbol. Descubre cuál será la nueva faceta del portero chileno.

El arquero chileno siempre demostró un liderazgo innato en su equipo. Tras su paso por varios clubes europeos, su tiempo en el Manchester City fue especialmente destacado. No solo contribuyó significativamente en términos de seguridad defensiva para el club, sino que también generó un vínculo especial con Pep Guardiola, quien ya lo había dirigido anteriormente cuando era el entrenador del Barcelona y él su portero.





“Él me llama a su oficina y me dice: ‘Visualiza cosas, tienes que estar pendiente de esto y esto otro porque tienes potencial increíble para ser entrenador’”, dijo Bravo durante una entrevista en la televisora chilena TVN. Aquella revelación del español fue una idea que se quedó grabada en la mente del arquero, quien, con 22 títulos obtenidos en su carrera tanto con clubes como con la selección chilena, ahora la toma en serio.

La primera reacción del arquero fue en tono de broma. “Me quedan ocho años más de carrera, ¿me quieres retirar?”. No obstante, ahora que se encuentra en esta nueva etapa, la idea de convertirse en director técnico cobra cada vez más fuerza. Por ello, busca compartir su experiencia con la nueva generación de futbolistas. “Sería un error de mi parte no poder contribuir con la experiencia. Lógicamente, sería egoísta de mi parte no seguir ligado a ello”. dijo.

Si bien es cierto que Bravo conoce el fútbol al revés y al derecho y ha tenido como mentores a grandes entrenadores, su deseo de no quedarse solo con ese conocimiento va más allá. Por esta razón, comenzó a prepararse para esta nueva etapa en su vida. “Me gusta hacer las cosas bien. Tengo que darme el tiempo para hacerlo bien, darme una vuelta por Europa y visitar a gente que me entregó mucho”, argumentó.

No obstante, su meta de dirigir un equipo no se limita a eso. Claudio Bravo, quien fue parte de la selección chilena que ganó dos Copas América de manera consecutiva, siempre tuvo el deseo de regresar a su país en un rol destacado en el fútbol. En una revelación reciente, expresó su deseo de convertirse en el director técnico de la Roja en los próximos años. “Quiero hacerlo y bien, porque las expectativas en uno son altas. Mi meta es entrenar a la selección algún día. Sería magnífico, un sueño”, afirmó.





¿En qué clubes llegó a tapar Claudio Bravo?

Claudio Bravo, tuvo una carrera notable en clubes de diferentes ligas y obtuvo importantes logros a lo largo de su trayectoria. Inició su carrera profesional en Colo-Colo, uno de los clubes más importantes de Chile, donde jugó desde 2003 hasta 2006. Durante su tiempo en el equipo chileno, el golero ayudó a ‘Cacique’ a ganar el Campeonato Nacional en 2003, lo que marcó el inicio de su exitosa carrera.

Su siguiente etapa fue en Real Sociedad, en España, donde jugó desde 2006 hasta 2014. Aunque no obtuvo títulos importantes en su etapa con el club, Bravo se consolidó como uno de los mejores porteros de la liga española y fue fundamental para la estabilidad defensiva del equipo. Su desempeño en los Blanquiazules le permitió dar el salto a uno de los clubes más grandes de Europa.

Tras ello, en 2014, Claudio Bravo se unió al FC Barcelona. En su primer año con el club, el chileno se destacó al ganar la Liga Española, la Copa del Rey, la Supercopa de España, la UEFA Champions League y el Mundial de Clubes de la FIFA. Su sólida actuación durante la temporada 2014-15 le permitió recibir el reconocimiento como uno de los mejores porteros del mundo y formar parte de un equipo estelar junto a Lionel Messi, Neymar y Luis Suárez.

En 2016, Bravo fichó por el Manchester City, donde continuó su carrera en la Premier League. Durante su tiempo en el club inglés, el chileno ganó cuatro títulos de Premier League, una FA Cup, tres EFL Cups y una FA Community Shield. También fue parte del equipo que ganó la UEFA Champions League en la temporada 2022-23. En 2023, Claudio regresó a España para unirse al Real Betis, donde no logró ningún titulo para finalmente, retirarse a los 41 años.

Claudio Bravo llegó al Barcelona tras el Mundial Brasil 2014. (Foto: Getty Imgaes)





