Colo Colo vs Huachipato vía CDF Premium: chocan por la fecha 9 del Torneo Nacional de Chile

Colo Colo vs Huachipato EN VIVO vía CDF Premium ONLINE y EN DIRECTO este sábado 20 de abril, por la novena jornada del Torneo Nacional de Chile , desde el estadio CAP de Talcahuano. Sigue las incidencias y narración a partir de las 16:30 horas (hora peruana) y 18:30 horas (en Chile). Mira las principales incidencias del encuentro por el MINUTO a MINUTO de la web de Depor.com.

Colo Colo visita este sábado al Huachipato con la consigna de alcanzar un triunfo que lo mantenga en los puestos altos de la clasificación. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados de este choque.

El 'Cacique', que dirige Mario Salas y que cuenta con el uruguayo-peruano Gabriel Costa en sus filas, va por una nueva victoria en el fútbol chileno y así mejorar el actual cuarto puesto que ocupa.

Colo Colo viene de derrotar al O'Higgins por 3-2, con un gol olímpico de Costa, y gracias a ello alcanzó las 16 unidades, colocándose a 3 del líder Universidad Católica.

Huachipato, del entrenador Nicolás Larcamón, cayó la fecha anterior en campo del Unión La Calera (2-1) y marcha actualmente en la octava posición con 10 puntos.

Huachipato vs. Colo Colo - horarios en el mundo

16:30 horas en Perú, Colombia, Ecuador, México y Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

17:30 horas en Venezuela, Bolivia

18:30 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil (Sao Paulo, Río de Janeiro y Brasilia)

23:30 horas en España, Italia, Francia, Alemania



Huachipato vs. Colo Colo - alineaciones probables

Huachipato : Y. Urra, J. Rojas, F. Pereyra, C. Valenzuela, C. Sepúlveda, J. Bizama, N. Baeza, J. Urzúa, C. Martínez, A. Blondell, F. Barrientos. DT: Nicolás Larcamón.



Colo Colo: B. Cortés, J. Barroso, M. Zaldivia, F. Campos, C. Gutiérrez, G. Suazo, J. Valdivia, E. Pavez, Gabriel Costa, P. Mouche, E. Paredes. DT: Mario Salas.



► ¡Allá voy! Los dos gigantes que quieren a Cristiano Ronaldo por si no termina su contrato en la Juventus



► Se puso serio: la contundente respuesta de Klopp sobre el Barça-Liverpool de Champions League



► Inesperado: la 'amenaza' de Frenkie de Jong al Barcelona de cara a una posible final de Champions



► Ricardo Centurión en un nuevo escándalo: golpeó a un juvenil de la Reserva