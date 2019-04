¡La furia de Mario Salas! Gritó al árbitro, pateó un cooler, paredes y hasta agredió a un exUniversitario [VIDEO]

Colo Colo enfrentó a Huachipato por la fecha 9 del Torneo Nacional de Chile. El equipo 'Cacique' ganaba gracias al gol de Esteban Paredes: sin embargo, el empate de lo locales llegó 95 minutos gracias a Sepúlveda, esto que hizo explotar de rabia a su entrenador, Mario Salas.

El exSporting Cristal no pudo aguantar la furia y tras finalizar el encuentro fue en busca de la terna arbitral para reclamarles que el gol no era válido. Desde su punto de vista, no se debió agregar tanto tiempo de descuento. “El gol está fuera de tiempo… casi un minuto más”, explicó para CDF.

Su ira no cesó y se dirigió a los camerinos golpeando todo lo que se encontró en el camino. Cris Martínez, delantero de Huachipato, lo siguió para tranquilizarlo, pero lo que hizo fue irritar más al DT albo. Tanto así, que lo golpeó con un manotazo en el rostro. Nicolás Larcamón, fue quien finalmente calmó a Salas.

Los árbitros ni el delegado de la ANFP vieron la situación, no obstante sí fue reconocida por parte del plantel acerero, por lo que no sorprendería una serie de sanciones para los implicados, en especial para el'Comandante'.

“Todo lo que he conversado con Gilabert (Francisco) y su asistente lo dejo ahí. Yo, en general, no soy de generar otras que cosas que son aparte de lo futbolístico”, explicó Salas antes de ser partícipe de los hechos.

