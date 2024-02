Colo Colo vs. Independiente del Valle se enfrentarán EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE este sábado 3 de febrero en un partido amistoso internacional en el Estadio Sausalito en Chile. El duelo, en el que participará Arturo Vidal defendiendo los colores del ‘Cacique’, comenzará a las 4:00 de la tarde (hora de Perú y Ecuador, dos horas más tarde en Chile) y será transmitido GRATIS por ESPN y Star Plus para América Latina. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor.

Colo Colo vs. Independiente del Valle en un partido amistoso. (Vídeo: X).





Colo Colo vs. Independiente del Valle: posibles alineaciones

Colo Colo: Brayan Cortés; Maximiliano Falcón, Alan Saldivia, Emiliano Amor y Óscar Opazo; Arturo Vidal, Leonardo Gil; Bryan Soto, Carlos Palacios y Damián Pizarro; Leandro Benegas.

Independiente del Valle: Moisés Ramírez; Beder Caicedo, Mateo Carabajal, Hernán Schunke y Anthony Landázuri; Cristian Zabala, Joao Ortiz, Matías Fernández y Kendry Páez; Lautaro Díaz y Renzo López.