Colo Colo vs. Liverpool se enfrentan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE este lunes 22 de enero en un amistoso internacional por la Serie Río de La Plata en Uruguay. El enfrentamiento será el último para ambas escuadras en este torneo y comenzará a las 6:00 de la tarde (horario de Perú y dos horas más tarde en Chile y Uruguay), con transmisión GRATUITA a través de STAR Plus y ESPN para América Latina. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor.

Colo Colo vs. Liverpool: revisa el horario y dónde ver el partido amistoso. (Vídeo: X).





Colo Colo vs. Liverpool: posibles alineaciones

Colo Colo: Cortés; Opazo, Falcón, Saldivia, Wiemberg; Pavez, Fuentes, Gil; Palacios, Bolados y Parra.

Liverpool: Sebastián Lentinelly; Federico Pereira, Juan Izquierdo, Mateo Antoni, Miguel Samudio; Martin Barrios, Marcelo Meli, Luciano Rodríguez, Alan Medina; Thiago Vecino, Rubén Bentancourt. Sebastián Lentinelly