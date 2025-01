Colo Colo y Peñarol se enfrentan EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE / GRATIS en un amistoso por la Serie Río de la Plata 2025, que se disputa en el Estadio Campeón del Siglo. ¿A qué hora es el partido? El encuentro se encuentra programado para hoy, domingo 12 de enero de 2025, a las 8:00 p.m. (hora de Perú), 10:00 p.m. en Argentina y Chile, 7:00 p.m. en México y 2:00 a.m. en España. ¿Dónde verlo en tu televisor? La transmisión exclusiva de todos los partidos del campeonato estarán a cargo de Disney Plus. No se recomienda utilizar páginas no oficiales como Fútbol Libre TV u otras para ver los partidos por internet.

