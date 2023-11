Colo Colo vs. River EN VIVO: a qué hora juegan y ver vía STAR Plus y Fútbol Libre TV

Colo Colo vs. River Plate se miden EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este miércoles 15 de noviembre por un amistoso en el marco del Desafío Internacional que se llevará a cabo en el estadio Ester Roa de la localidad de Concepción (Chile). El partido está programado para las 8 de la noche (hora en Chile y Argentina) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de la señales de STAR Plus (exclusivo). Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Revisa la siguiente guía de horarios y canales. Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de ambos clubes.

River Plate vs. Colo Colo en vivo online por partido amistoso.

Colo Colo vs. River: posibles alineaciones

Colo Colo: Martín Ballesteros, Bruno Gutiérrez, Alan Saldivia, Maximiliano Falcón, Erick Wiemberg; Agustín Bouzat, Esteban Pavez y Leonardo Gil; Carlos Palacios, Leandro Benegas y Pablo Parra.

River Plate: Ezequiel Centurión; Ramiro Funes Mori, Leandro Pirez, Marcelo Herrera y Milton Casco; Enzo Pérez y Rodrigo Aliendro; Ignacio Fernández, Ezequiel Barco, Manuel Lanzini; y Miguel Borja.