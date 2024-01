Colo Colo vs. Rosario Central se enfrentan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE este martes 16 de enero en un partido amistoso internacional en Uruguay, que también formará parte de un torneo amistoso denominado Serie Río de la Plata. El encuentro, de gran importancia para el actual campeón de la Copa Chile, iniciará a las 8:15 de la noche (dos horas más tarde en Chile y Argentina) y será transmitido GRATIS por Star Plus y ESPN para América Latina. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor.

Colo Colo vs. Rosario Central: horario y dónde ver el amistoso internacional en Uruguay. (Vídeo: @ColoColo).





Colo Colo vs. Rosario Central: posibles alineaciones

Colo Colo: Brayan Cortés; Óscar Opazo, Ramiro González, Emiliano Amor, Erick Wiemberg; Leonardo Gil, Esteban Pavez, Vicente Pizarro, Pablo Parra, Leandro Benegas y Carlos Palacios.

Rosario Central: Jorge Broun; Mauricio Martínez, Facundo Mallo, Carlos Quintana, Agustín Sández; Kevin Ortíz, Agustín Toledo; Tomás O’ Connor, Maximiliano Lovera, Ignacio Malcorra; Luca Martínez Dupuy.