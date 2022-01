Colo Colo vs. Universidad Católica se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO este domingo 23 de enero, en el marco de la Supercopa de Chile. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Ester Roa y será transmitido por la señal de TNT Sports para todos los países de América Latina. Engánchate a las redes sociales de ambas escuadras y entérate de todos los detalles del partido, así como también el minuto a minuto más completo de todos por Depor.com. Conoce los horarios y canales de transmisión aquí.

Universidad Católica, el actual tetracampeón del fútbol chileno, se medirá este domingo ante Colo Colo por la final de la Supercopa en el primer partido oficial de la temporada 2022 previo al inicio del Campeonato Nacional.

Se trata del primer gran desafío del año para ambos clubes, donde los cruzados buscarán hacerse con la corona por cuarto año consecutivo ante un rival que le disputó la estrella 2021 hasta las últimas fechas de la temporada pasada.

Colo Colo vs. U. Católica: horarios en el mundo

México – 4:00 p.m.

– 4:00 p.m. Perú – 5:00 p.m.

Colombia – 5:00 p.m.

– 5:00 p.m. Ecuador – 5:00 p.m.

Venezuela – 6:00 p.m.

– 6:00 p.m. Bolivia – 6:00 p.m.

Argentina – 7:00 p.m.

– 7:00 p.m. Chile – 7:00 p.m.

Paraguay – 7:00 p.m.

– 7:00 p.m. Uruguay – 7:00 p.m.

Brasil – 7:00 p.m.

– 7:00 p.m. España – 11:00 p.m.

Los dirigidos por Cristián Paulucci son los favoritos para quedarse con la copa, en tanto su técnico se ha afianzado en el puesto devolviendo el juego vertical e intenso que, a principios de la temporada anterior en manos del uruguayo Gustavo Poyet, el club había perdido.

”El balance es muy positivo. Estamos muy contentos. Los chicos que se han sumado están bien, trabajando duro con actitud y ganas”, señaló Paulucci en conferencia de prensa sobre la pretemporada.

”Estamos trabajando para un partido muy duro y difícil el domingo. Trataremos de ganar y darle otro título a esta gran institución”, agregó en la previa al duelo con los albos en el Estadio Ester Roa de Concepción, en la zona sur del país.

Con todo, Católica aún no cierra su planilla de refuerzos para este año y solo cuenta con el mediocampista Sebastián Malani (ex Universidad de Chile) y el extremo Lucas Melano (ex Central Córdoba) confirmados, mientras que dejaron la banca Edson Puch, Gastón Lezcano, Juan Cornejo y Juan Fuentes.

Por su parte, los pupilos de Gustavo Quinteros han tenido una intensa pretemporada en Argentina, donde enfrentaron nada menos que a Boca Juniors.

En ese partido, Quinteros destacó de forma particular el desempeño del joven central Bruno Gutiérrez, que ingresó durante el complemento del partido y promete fuerte presencia esta temporada.

Además, el Cacique cuenta con el volante de contención Esteban Pavez, el extremo Cristián Zavala y el delantero Juan Martín Lucero como refuerzos confirmados.

El partido se jugará días antes de la doble fecha eliminatoria rumbo al Mundial de Catar 2022 que Chile sostendrá recibiendo primero a Argentina y luego visitando a La Verde en La Paz, duelos para los que Católica y Colo Colo tienen a tres convocados por Martín Lasarte.

Colo Colo vs. U. Católica: probables alineaciones

Colo Colo: Brayan Cortés; Óscar Opazo, Emiliano Amor, Maximiliano Falcón, Gabriel Suazo, César Fuentes, Esteban Pavez, Leonardo Gil, Pablo Solari, Martín Lucero, Gabriel Costa.

Universidad Católica: Sebastián Pérez; José Pedro Fuenzalida, Germán Lanaro, Valber Huerta, Alfonso Parot, Sebastián Galani, Felipe Gutiérrez, Fabián Orellana, Diego Valencia, Clemente Montes, Fernando Zampedri.





