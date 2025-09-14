Colo Colo vs U. de Chile se enfrentan por la final de la Supercopa de Chile. (Foto: Agencia Uno)
En el Estadio Santa Laura, vs. se ven las caras EN VIVO | EN DIRECTO este domingo 14 de septiembre en un partido válido por la final del . El encuentro está programado para la 1:00 p.m. (hora peruana) por la transmisión de TNT Sports y TNT Sports Premium. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Vale destacar que el duelo tendrá el mismo horario en Colombia y Ecuador. En el caso de Bolivia, Paraguay o Venezuela, se disputará una hora más tarde, a las 2:00 p.m.; mientras que en países como Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, el duelo arranca a las 3:00 p.m. Sigue la transmisión y los detalles del partido.

