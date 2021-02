Un viejo conocido. Colo Colo vs. U. de Concepción se jugarán la permanencia en Primera División y Julio Bascuñán ha sido el árbitro elegido para tomar las riendas de este decisivo encuentro, volviendo a dejar en claro la confianza que tienen depositada en él en Chile.

Esto no fue tan bien tomado por los hinchas de ambos clubes, quienes consideran que podría hacer que el juego no sea tan fluido y que sus decisiones no siempre son las correctas.

Colo Colo le ganaba 1-0 a O’Higgins en la última fecha del torneo chileno, logrando su permanencia en la máxima categoría del balompié del país del sur. Sin embargo, una anotación sobre los 51 minutos de la etapa complementaria hizo que el fantasma de la baja vuelva a aparecer en el club que defiende Gabriel Costa.

Debido a los resultados de la última fecha del Campeonato Nacional de Chile, Colo Colo y Universidad de Concepción deberán verse las caras, este miércoles desde las 4 de la tarde (hora peruana) en el estadio Fiscal de Talca en partido único que decretará cuál de los dos elencos sigue en Primera División y qué otro se va a la baja.

Julio Bacuñán fue uno de los jueces sudamericanos que tuvo presencia en el Mundial de Clubes de la FIFA, desempeñándose en el área del videoarbitraje (VAR) durante más de un encuentro de este certamen, incluyendo la final entre Bayern Munich (Alemania) y Tigres (México).

Su performance dejó satisfecho a los organizadores por lo que le han vuelto a depositar la confianza, en Chile, para o que será un partido vital y que podría ser histórico para el fútbol del país del sur, donde Colo Colo podría descender, si es que no consigue imponerse al rival de turno.

