Colo Colo vs. U. Española EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE TV este sábado 17 de febrero, por la primera jornada del Campeonato Nacional 2024. El partido será en el Estadio Santa Laura y está programado para iniciar a partir de las 6:00 p.m. (hora chilena, 4:00 p.m. en Perú), bajo la transmisión de las señales TNT Sports y Estadio TNT en territorio chileno. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Se espera que Arturo Vidal, flamante refuerzo del ‘Cacique’, haga su reestreno en el campeonato local. Conoce todos los detalles de este encuentro como la programación y las incidencias. No te lo puedes perder.

Colo Colo se prepara para enfrentar a U. Española por el Campeonato Nacional. (Video: Colo Colo)