Colombia vs Arabia Saudita por el Mundial sub 20 | Diseño: Christian Marlow
vs. se miden (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE) por la jornada 1 del grupo F de la . Para seguir la transmisión de este partido debes estar conectado a la señal de DSports, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, además de su versión de streaming en la plataforma de DGO. Este duelo está pactado para el lunes 29 de septiembre desde las 6:00 p.m. (horario en Perú). No te pierdas todos los detalles, el minuto a minuto de este y todos los partidos del torneo local en la web de Depor.

Colombia vs Araba Saudita por la Copa del Mundo sub20 | VIDEO: CONMEBOL
SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

