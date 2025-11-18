Colombia vs Australia por amistoso. (Diseño: Christian Marlow)
Colombia vs Australia por amistoso. (Diseño: Christian Marlow)

vs. se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO) por un nuevo por la fecha FIFA. ¿En qué canales se verá el encuentro? Para seguir la transmisión, debías conectarte a la señal de Gol Caracol TV; ojo, Fútbol Libre TV es una señal pirata y la recomendamos no buscarla. ¿A qué hora comenzará? Este duelo está pactado para el martes 18 de noviembre desde las 8:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador) y se disputará en el Citi Field Stadium de New York. Depor te hará vivir todos los detalles y el minuto a minuto de este encuentro.

Colombia vs Australia por amistoso. (Video: Selección de Colombia)
Colombia vs Australia por amistoso. (Video: Selección de Colombia)

TAGS RELACIONADOS