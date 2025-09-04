Bolivia vs. Colombia juegan este jueves 4 de septiembre por la fecha 17 de las Eliminatorias al Mundial 2026 en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. (Foto: Colombia en X)
Bolivia vs. Colombia juegan este jueves 4 de septiembre por la fecha 17 de las Eliminatorias al Mundial 2026 en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. (Foto: Colombia en X)

Colombia vs. Bolivia se enfrentan este jueves 4 de septiembre en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla por la jornada 17 de las Eliminatorias al Mundial 2026. El partido se jugará desde las 18:30 hora de Colombia y 19:30 de Bolivia, y podrá seguirse en todo el mundo por distintas señales de televisión y streaming. A continuación, te contamos los horarios por país y qué canales transmitirán este duelo clave rumbo a la Copa del Mundo.

Fecha y hora del partido

  • Fecha: jueves 4 de septiembre de 2025
  • Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez, Barranquilla
  • Hora local (Colombia): 18:30

Horarios del partido en distintos países

PaísHora local
México (CDMX)17:30
Estados Unidos (ET)19:30
Colombia18:30
Perú18:30
Ecuador18:30
Bolivia19:30
Venezuela19:30
Chile19:30
Paraguay20:30
Argentina20:30
Uruguay20:30
Brasil20:30
Colombia vs. Bolivia juegan este jueves 4 de septiembre por la fecha 17 de las Eliminatorias al Mundial 2026 en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. (Foto: Instagram)
Colombia vs. Bolivia juegan este jueves 4 de septiembre por la fecha 17 de las Eliminatorias al Mundial 2026 en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. (Foto: Instagram)

Canales de TV y streaming para ver Colombia vs. Bolivia

  • México: SKY Sports (TV y streaming).
  • Estados Unidos: Fanatiz (streaming).
  • Colombia: Caracol TV y RCN.
  • Bolivia: Tigo Sports.
  • Argentina: TyC Sports.
  • Chile: Chilevisión y Disney+.
  • Ecuador: ECDF.
  • Brasil: Globo.
  • Venezuela: Televen.
  • Uruguay: DirecTV, AUF TV y Antel TV.
  • Perú y Paraguay: Movistar TV (según grilla).

Colombia vs. Bolivia: así llegan al partido

Colombia llega a la penúltima fecha en el sexto puesto con 22 puntos, muy cerca de lograr su clasificación directa al Mundial 2026. El entrenador Néstor Lorenzo contará con figuras como Luis Díaz y James Rodríguez, además de la sorpresiva convocatoria de Dayro Moreno, máximo goleador de la Copa Sudamericana.

Bolivia, octava con 17 unidades, se juega su última chance de llegar al repechaje. Los dirigidos por Óscar Villegas confían en el talento de Miguel Terceros y en la seguridad del arquero Carlos Lampe para dar la sorpresa en Barranquilla.

Alineaciones probables de Colombia vs. Bolivia

Colombia: Kevin Mier; Santiago Arias, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Richard Ríos, Jefferson Lerma; James Rodríguez; Jhon Arias, Jhon Córdoba o Luis Suárez, Luis Díaz.

Bolivia: Carlos Lampe; Diego Medina, Luis Haquin, José Sagredo, Leonardo Zabala, Roberto Fernández; Gabriel Villamil, Moisés Villarroel, Henry Vaca; Carmelo Algarañaz y Moisés Paniagua.

Colombia vs Bolivia por la Fecha 17 de las Eliminatorias 2026
La selección de Colombia recibe a su similar de Bolivia en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla por la Fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas para la Copa Mundial FIFA 2026. | Crédito: Ronie Bautista / GEC
SOBRE EL AUTOR

Nacido en Lima en 1992, se formó en traducción y pedagogía antes de dirigir su carrera hacia el periodismo. En 2013 ingresó al Grupo El Comercio, donde trabajó durante 12 años en Depor, cubriendo diversas facetas del deporte. Actualmente, es parte del Núcleo de Audiencias del GEC, donde continúa aportando con dedicación en el ámbito digital.

TAGS RELACIONADOS