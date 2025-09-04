Colombia vs. Bolivia se enfrentan este jueves 4 de septiembre en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla por la jornada 17 de las Eliminatorias al Mundial 2026. El partido se jugará desde las 18:30 hora de Colombia y 19:30 de Bolivia, y podrá seguirse en todo el mundo por distintas señales de televisión y streaming. A continuación, te contamos los horarios por país y qué canales transmitirán este duelo clave rumbo a la Copa del Mundo.
Fecha y hora del partido
- Fecha: jueves 4 de septiembre de 2025
- Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez, Barranquilla
- Hora local (Colombia): 18:30
Horarios del partido en distintos países
|País
|Hora local
|México (CDMX)
|17:30
|Estados Unidos (ET)
|19:30
|Colombia
|18:30
|Perú
|18:30
|Ecuador
|18:30
|Bolivia
|19:30
|Venezuela
|19:30
|Chile
|19:30
|Paraguay
|20:30
|Argentina
|20:30
|Uruguay
|20:30
|Brasil
|20:30
Canales de TV y streaming para ver Colombia vs. Bolivia
- México: SKY Sports (TV y streaming).
- Estados Unidos: Fanatiz (streaming).
- Colombia: Caracol TV y RCN.
- Bolivia: Tigo Sports.
- Argentina: TyC Sports.
- Chile: Chilevisión y Disney+.
- Ecuador: ECDF.
- Brasil: Globo.
- Venezuela: Televen.
- Uruguay: DirecTV, AUF TV y Antel TV.
- Perú y Paraguay: Movistar TV (según grilla).
Colombia vs. Bolivia: así llegan al partido
Colombia llega a la penúltima fecha en el sexto puesto con 22 puntos, muy cerca de lograr su clasificación directa al Mundial 2026. El entrenador Néstor Lorenzo contará con figuras como Luis Díaz y James Rodríguez, además de la sorpresiva convocatoria de Dayro Moreno, máximo goleador de la Copa Sudamericana.
Bolivia, octava con 17 unidades, se juega su última chance de llegar al repechaje. Los dirigidos por Óscar Villegas confían en el talento de Miguel Terceros y en la seguridad del arquero Carlos Lampe para dar la sorpresa en Barranquilla.
Alineaciones probables de Colombia vs. Bolivia
Colombia: Kevin Mier; Santiago Arias, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Richard Ríos, Jefferson Lerma; James Rodríguez; Jhon Arias, Jhon Córdoba o Luis Suárez, Luis Díaz.
Bolivia: Carlos Lampe; Diego Medina, Luis Haquin, José Sagredo, Leonardo Zabala, Roberto Fernández; Gabriel Villamil, Moisés Villarroel, Henry Vaca; Carmelo Algarañaz y Moisés Paniagua.