Colombia vs. Canadá por amistoso FIFA | Diseño: Christian Marlow
Colombia vs. Canadá por amistoso FIFA | Diseño: Christian Marlow

vs. se enfrentan (EN VIVO | EN DIRECTO) en el Red Bull Arena de la ciudad de Nueva Jersey, en por la fecha FIFA. ¿A qué hora juegan? Este duelo está pactado para el martes 14 de octubre del 2025 desde las 7:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Uruguay, Argentina, Chile y Brasil). ¿En qué canales se transmite este partido? Para seguir la transmisión, los hinchas del fútbol se deberán conectar a la señal de Gol Caracol TV y RCN. Ojo, no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. No te pierdas todos los detalles, el minuto a minuto de este y todos los partidos del torneo local en la web de Depor.

Colombia vs. Canadá por amistoso FIFA | VIDEO: Gol Caracol TV
Colombia vs. Canadá por amistoso FIFA | VIDEO: Gol Caracol TV

TAGS RELACIONADOS